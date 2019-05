Sebastiano Esposito, un diamante per l'Inter del futuro

Deve ancora compiere 17 anni ma Sebastiano Esposito ha già stregato l'Inter e l'Italia, con cui ha disputato da protagonista gli Europei Under 17.

Non si diventa il debuttante più giovane (16 anni e 255 giorni) nelle competizioni europe della storia dell' per caso: Sebastiano Esposito ha realizzato un sogno lo scorso 14 marzo, quando Luciano Spalletti lo ha chiamato dalla panchina per fargli giocare gli ultimi minuti di uno sfortunato Inter- per i nerazzurri. Non per il ragazzo.

L'obiettivo di una - ancora brevissima - vita, l'attaccante nato il 2 luglio 2002 a Castellamare di Stabia l'ha già raggiunto bruciando le tappe in maniera impressionante: soltanto un certo Giuseppe Bergomi (16 anni e un mese) seppe fare di meglio, il che autorizza a pensare a un avvenire di livello anche per lui.

D'altronde se si è cresciuti nel Club , società in cui mosse i primi passi Gianluigi Donnarumma, un indizio su quello che potrebbe essere il futuro c'è. A maggior ragione se il pallone è una questione di famiglia: nonno, papà e zio hanno fatto i calciatori ed è stato quasi inevitabile che anche Sebastiano intraprendesse questa carriera.

Il primo ad accorgersi di Esposito è Roberto Clerici, storico osservatore del che lo nota durante un'amichevole tra ragazzi del 2000: nonostante due anni in meno rispetto agli altri, Esposito dà spettacolo guadagnandosi la chiamata delle 'Rondinelle', che nel 2013 lo cedono all'Inter insieme al fratello Salvatore.

A Milano continua il suo percorso inarrestabile di crescita conquistando il titolo con l'Under 16 interista, mentre in questa stagione si è diviso tra Under 17 (16 goal in 14 partite) e Primavera (6 reti in 16 apparizioni): con numeri del genere è normale che Spalletti gli abbia concesso una chance irripetibile in , motivo di gioia immensa per il padre Agostino.

"Purtroppo non ero allo stadio per motivi lavorativi ma la partita l'ho comunque vista in : c'era già grande adrenalina e l'emozione mi ha investito ugualmente. Non mi aspettavo di vederlo in campo, ero senza parole e ho pianto dalla gioia".

Esposito ha continuato a riscuotere impressioni più che positive con gli Europei Under 17 da poco conclusi: stavolta a piangere è stato lui dopo il triplice fischio della finale persa dall' contro l' , ma consapevole di aver disputato una grande competizione.

Le quattro reti segnate rappresentano un bottino considerevole: goal all'esordio contro la e due rigori trasformati ai danni di e , prima della perla su calcio di punizione arrivata contro la in semifinale, col pallone che si è insaccato direttamente sotto l'incrocio dei pali. Prodezza da predestinato.

Su un talento così cristallino si sono già fiondate le migliori squadre d'Europa: in passato toccò al incassare un 'no' dalla famiglia di Esposito, che all'epoca preferì far crescere il ragazzo in Italia e senza passi più lunghi della gamba, che avrebbero potuto bruciarlo da un momento all'altro.

Recentemente si è fatto sotto il , respinto senza troppi complimenti dall'Inter che crede nel classe 2002: a differenza di altre promesse cedute per ottenere una plusvalenza, Esposito potrebbe partire ma soltanto con la formula del prestito secco, senza diritto o, ancor peggio, obbligo di riscatto. E il contratto valido fino al 2021 è una garanzia in tal senso.

A metterlo in mostra nella vetrina europea è stato mister Luciano Spalletti, dispensatore di belle parole nei suoi confronti in occasione della conferenza stampa che ha preceduto Inter- , gara di campionato giocata il 31 marzo.

"Nonostante sia ancora molto giovane, sa già bene cosa deve fare nell'area di rigore. Deve crearsi quella corazza che consente di diventare campioni e uomini, quell'armatura che possa difenderlo dalle insidie esterne. E' sulla via giusta, normale che ci voglia un po' di tempo".

I tifosi dell'Inter sperano che non venga commesso lo stesso errore fatto con Nicolò Zaniolo, ceduto con troppa leggerezza nell'affare Nainggolan alla , dove si è affermato come uno dei migliori con tanto di doppietta al in .

I tratti del campione Esposito ce li ha già: vanno solo marcati in profondità e le soddisfazioni arriveranno in serie. Pur sempre con i giusti tempi e senza quella fretta di sfondare che troppe potenziali stelle ha bloccato in passato.