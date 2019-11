Seattle Sounders-Toronto Raptors 3-1: è il secondo titolo della MLS

Il Seattle ha conquistato la sua seconda MLS, tre anni dopo il primo titolo: battuto il Toronto come nel 2016, stavolta in casa.

Sta diventando un classico delle finali statunitensi,contro. Come l'ex LA Lakers-Boston o l'attuale Golden State-Cleveland. Tre finali in quattro anni fa la squadra dello stato di Washington e quella canadese: stavolta a conquistare il trofeo è la prima, per 3-1.

Una gara equilibrata e tiratissima per tutto il primo tempo, senza grossi squilli ed emozioni. Si sono studiate Seattle e Toronto, in attesa di trovare il varco giusto, di avere l'ooportunità di poter giocare in scioltezza dopo una rete segnata. Timide, emozionate, nonostante l'esperienza, hanno fatto attendere i tifosi.

Ad esultare è stato Seattle, al minuto 57: ci ha pensato Leerdam a dare il vantaggio ai suoi, seppur in maniera decisamente fortunosa. Conclusione non irresistibile dalla destra, pallone deviato e che cambia completamente traiettoria, spiazzando il portiere di Toronto, Westberg.

La rete del Seattle non abbatte il Toronto, ancora in partita e deciso a mettere in difficoltà Frei, abile però a dire di no ai canadesi. Al team verde gira tutto alla perfezione, anche i cambi: Rodriguez entra e dopo un quarto d'ora raddoppia, accentrandosi dopo un bello scambio sulla sinistra e battendo Westberg per la seconda volta.

Il CenturyLink Field di Seattle è una bolgia per i propri beniamini e diventa consapevole di essere a pochi istanti da un nuovo trionfo del campionato nazionale al 90' con il tris di Ruidiaz. Il goal della bandiera di Toronto arriva veramentr troppo tardi, Altidore segna ma non basta per impedire l'inevitabile.

Seconda stella per Seattle, secondo successo per tanti giocatori e sopratutto per Brian Schmetzer: il tecnico continua ad aggiungere punti al suo grado di massima leggenda del club. E' nato in città, ha giocato con i club, l'ha allenato, ha svolto il ruolo di vice, ha conquistato due titoli. La storia.