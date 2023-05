Scudetto Napoli, celebrazione speciale: rotta aerea a forma del logo del club

Un tifoso ha deciso di festeggiare lo Scudetto tracciando in volo una rotta riproducendo il logo azzurro.

In questi giorni di festa, da Napoli sono state diffuse tante testimonianze delle celebrazioni per la vittoria dello Scudetto da parte della formazione allenata da Luciano Spalletti.

Navi su ruote per le strade della città, scommesse vinte con attori costretti a sfilar nudi al lungomare (Francesco Paolantoni il simbolo) e tante altre immagini che hanno fatto il giro del social.

L'ultima è la più curiosa e no, non proviene da nessuna piattaforma nota per la condivisione di contenuti: semmai viene da Flightradar24. Ma cosa c'entra Flightradar24 con la vittoria dello Scudetto del Napoli?

Il sito, noto per informare sulle rotte dei voli, ha rilevato un viaggio aereo un po' insolito sul Golfo di Napoli: un velivolo, partito da Caserta, ha sorvolato il territorio partenopeo per poco più di un'ora e mezza.

Il risultato della rotta, visivamente, è incredibile: come mostrano le immagini di Flightradar24, il velivolo ha tracciato esattamente il logo del Napoli, con la "N" e il cerchio che lo caratterizza, prima di far ritorno a Caserta.

Un modo irriverente per festeggiare lo Scudetto azzurro: l'ultimo di una lunga serie di celebrazioni di una tifoseria che aspettava questo traguardo da anni.