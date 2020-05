Scudetti in serie e fatturato record: 10 anni di Andrea Agnelli alla Juventus

Il 19 maggio 2010 Andrea Agnelli diventò presidente della Juventus: dieci anni di successi in campo e fuori.

Dici Agnelli e la mente viaggia subito fino a Gianni, l'Avvocato, forse la figura più carismatica di una stirpe da sempre legata alla : probabilmente è per questo motivo che la notizia della nomina a presidente bianconero di Andrea Agnelli, arrivata esattamente dieci anni fa, scomodò paragoni ingombranti che l'allora 34enne seppe gestire al meglio.

Ora di anni ne ha 44 e in più, rispetto a quello storico momento, ha in dote un bagaglio d'esperienza infinitamente enorme oltre ad un carico di Scudetti da record: dal 2011 lo spartito ha assunto le sembianze di un monologo - naturalmente juventino -, trend che potrebbe continuare in caso di ripresa del campionato che vedeva 'Madama' al primo posto prima che il maledetto virus stoppasse tutto.

Ma, parafrasando una celebre canzone di Sabrina Salerno e Jo Squillo, oltre agli otto Scudetti di fila c'è di più; il pensiero scorre subito al fatturato e agli incredibili numeri fatti registrare in un decennio all'insegna della crescita costante sia in campo che fuori: dai 172,1 milioni della stagione 2010/11 si è passati ai 621,5 del 2019/20, con un incremento del 361% che rappresenta la chiara dimostrazione della bontà di un lavoro certosino, iniziato con gli uomini giusti al proprio fianco.

A partire da Giuseppe Marotta, arrivato a praticamente in tandem con Agnelli dopo la fruttuosa esperienza alla , e Fabio Paratici, promosso al ruolo di Chief Football Officer un anno e mezzo fa dopo l'uscita dal club del mentore Beppe: proprio il piacentino fu una componente importante nell'acquisto di Cristiano Ronaldo, primo giocatore a sfondare i 30 milioni d'ingaggio in e brand vivente su cui la Juventus ha puntato.

Sì, perché per far impennare il fatturato servono anche e soprattutto giocatori forti e acquistati in momenti strategicamente perfetti: basti pensare al colpo Andrea Barzagli, prelevato per soli 300mila euro dal , o ai parametri zero Andrea Pirlo e Paul Pogba, componenti di un centrocampo da sogno completato da Claudio Marchisio (cresciuto nelle giovanili) e Arturo Vidal, per il quale 'bastarono' 10,5 milioni più 2 di bonus.

Tanta qualità con poco a disposizione, una capacità di programmazione che non ha molti eguali nella storia: un successo che, a dieci anni di distanza, sembra scontato e ripetitivo. Non per Andrea Agnelli, partito dal basso fino a giungere sui cirrocumuli del calcio italiano: in attesa di quell'Olimpo chiamato , allo stempo tempo sogno e piacevole ossessione.