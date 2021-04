Scossone al Tottenham: José Mourinho è stato esonerato

Il Tottenham ha esonerato José Mourinho. La decisione degli Spurs arriva tre giorni dopo il pareggio in casa dell'Everton.

Fine della corsa per José Mourinho: un anno e mezzo dopo la sua nomina, non è più l'allenatore del Tottenham.

Lo 'Special One' è stato esonerato dal club londinese che ha diramato un comunicato per ufficializzare la separazione con il tecnico vincitore di due Champions League in carriera, alla guida di Porto e Inter. Insieme a lui, lasciano anche i componenti del suo staff Joao Sacramento, Nuno Santos, Carlos Lalin e Giovanni Cerra.

The Club can today announce that Jose Mourinho and his coaching staff Joao Sacramento, Nuno Santos, Carlos Lalin and Giovanni Cerra have been relieved of their duties.#THFC ⚪️ #COYS — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) April 19, 2021

Il presidente Daniel Levy ha ringraziato Mourinho per il lavoro svolto in questi 17 mesi.

Il posto del portoghese è stato preso ad interim da Ryan Mason, 29enne ex calciatore del Tottenham ritiratosi nel febbraio 2018 dopo aver subìto una frattura al cranio.

Mourinho paga gli scarsi risultati ottenuti con gli 'Spurs', attualmente settimi in Premier League e fuori dall'Europa League dove sono stati eliminati dalla Dinamo Zagabria agli ottavi di finale. Tra sei giorni, peraltro, è in programma la finale di Carabao Cup contro il Manchester City di Guardiola.