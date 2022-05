Scontro in allenamento: Pellegrini lascia il campo dolorante

Piccolo intoppo in casa Juventus nel corso della sessione mattutina d'allenamento in programma allo Juventus Training Centre.

Nel corso della seduta agli ordini di Massimiliano Allegri - aperta al pubblico - Luca Pellegrini è stato costretto ad interrompere le operazioni dopo un duro scontro con un compagno che lo ha obbligato a lasciare il terreno di gioco visibilmente dolorante.

Una situazione sicuramente da monitorare in vista dei prossimi impegni presenti nell'agenda bianconera: venerdì, infatti, Madama affronterà il Genoa nell'anticipo del 36° turno di Serie A.

Poi, sarà la volta dell'atteso appuntamento con la finalissima di Coppa Italia a Roma in programma mercoledì 11 maggio contro l'Inter.

Allegri spera che per l'esterno classe 1999 si tratti solamente di una problematica smaltibile a stretto giro di posta, in modo da tornare prontamente a disposizione in questo rush finale di stagione.

Pellegrini, quest'anno, 19 presenze complessive e 1 assist a referto.