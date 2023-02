Maxi-scontro tra 4 giocatori in Salernitana-Monza: gioco fermo per 8 minuti

Sugli sviluppo di un calcio piazzato si scontrano Daniliuc, Pablo Mari, Caldirola e Cragno: necessario l'intervento dei medici.

Paura e apprensione alla mezz'ora di Salernitana-Monza: perché all'Arechi entrano entrambi gli staff medici a soccorrere non uno, ma quattro giocatori.

Al 26' viene fischiato un calcio di punizione in favore degli uomini di casa battuto, dalla trequarti, da Kastanos in direzione dell'are di rigore dei brianzoli.

Proprio nel cuore dell'area avviene un maxi-scontro tra Cragno, Caldirola, Daniliuc e Pablo Marì, che franano a terra doloranti, con il direttore di gara costretto a fermare il gioco.

Il portiere ex Cagliari, alla prima presenza in Serie A con il Monza, in uscita nel tentativo di respingere il pallone, centra i suoi due compagni di squadra, ma ne fa le spese anche il difensore della Salernitana.

Sia a Cragno che per Pablo Marì l'impatto ha causato dei tagli, con conseguente vistosa fasciatura applicata dai medici.

Il gioco è poi ripreso dopo ben 8 minuti dallo scontro, con tanta paura messa da parte: tutti i protagonisti stanno bene e hanno potuto continuare il match.