Sconcerti attacca l'Inter: "Lamentele imbarazzanti, unici a vincere uno scudetto da terzi"

Facile prevedere che il rigore assegnato alla Fiorentina ieri sera contro l'Inter avrebbe scatenato mille polemiche. E così è stato. Molti nerazzurri hanno gridato al complotto, altri si sono limitati a criticare l'errata decisione arbitrale.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Una serie di commenti, ai quali si è aggiunto anche quello di Mario Sconcerti. Intervenuto questo pomeriggio ai microfoni di 'Maracanà', trasmissione di 'RMC Sport', il noto giornalista ha espresso la propria opinione a riguardo di quanto accaduto al Franchi.

“Io non avrei dato il rigore, ho avuto anche dubbi sul rigore dato all’Inter. L’unico dubbio che ho avuto su D’Ambrosio è che ci sia stato un movimento del braccio incontro alla palla. Ma io questi tipi di falli di mano non li darei. O si danno tutti o nessuno. La volontarietà è un’opinione. Non è rigore quello di D’Ambrosio, l’arbitro ha sbagliato".