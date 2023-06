Scolari infinito: torna dal ritiro e firma con l'Atletico Mineiro, allenerà fino a 76 anni

L'ex commissario tecnico di Brasile e Portogallo torna ad allenare, dopo diversi mesi dall'annuncio del suo ritiro.

Felipe Scolari, al momento, è l'ultimo commissario tecnico riuscito a consegnare i Mondiali al Brasile, nel 2002: quelli di Ronaldo il Fenomeno, per intenderci, e di una squadra straordinaria. Poi non ce l'ha fatta nessuno.

Anche per questo il suo è un nome iconico, tanto che a metà novembre, quando ha annunciato il ritiro da allenatore, a 74 anni appena compiuti, il mondo del calcio gli ha tributato un saluto parecchio importante. Quella sulla panchina dell'Athletico Paranaense contro il Botafogo, un 3-0 del 13 novembre 2022, sembrava quindi essere la sua ultima panchina: così non sarà.

Perché dopo l'annuncio del ritiro e il conseguente ingresso in dirigente come direttore tecnico, Scolari ha deciso di tornare sui suoi passi e, di conseguenza, in panca.

Con un comunicato ufficiale, l'Atletico Mineiro ha reso noto di avergli affidato la panchina fino al dicembre del 2024, quando Scolari avrà compiuto 76 anni.

Una carriera infinita, la sua: oltre ai Mondiali col Brasile ha sfiorato gli Europei col Portogallo, nel 2004, vincendo, al ritorno sulla panchina verdeoro, la Confederations Cup nel 2013. Un cammino iniziato nel 1982, con il Centro Sportivo Alagoano e destinato a continuare. Ancora.