Lo scivolone di Steven Gerrard: quando Mourinho tolse il titolo al Liverpool di Rodgers

Nel 2014 l’iconico quadro “This is Anfield” presente nel tunnel degli spogliatoi del tempio del Liverpool era molto più di un semplice simbolo: un vero e proprio spartiacque tra il passato e il futuro. Senza presente, fin troppo complesso da decifrare.

Sono passati sette anni dall’ultima finale di Champions League disputata, e persa contro il Milan: nove, invece, dalla vittoria più recente (a pensarci adeso, nell’era dei successi di Jurgen Klopp, fa strano). Ventiquattro dall’ultima Premier League: il resto sono ricordi, emozioni, sensazioni e suggestioni affidate alla Kop e a “You’ll never walk alone”. Almeno fino a quel 2014: a quando, cioè, sembrava essere arrivato il momento di riscrivere la storia.

Il 27 aprile a Liverpool anche il sole favorisce lo spirito di festa dei tifosi dei Reds: la classifica parla chiaro. In testa (un po’ come adesso) il Manchester City di Manuel Pellegrini e la formazione di Brendan Rodgers, a pari punti, ottanta, seguiti dal Chelsea di José Mourinho, a settantotto. Il calendario non è da sottovalutare: è la terz’ultima giornata. In programma c’è Liverpool-Chelsea ad Anfield, poco più tardi i Citizens sono ospiti del Crystal Palace. Ai Reds serve vincere: anche perché la Premier, si sa, è imprevedibile.

È l’anno, quello, del ritorno di Mou ai Blues: ha appena terminato la sua esperienza al Real Madrid con il sogno Champions League sfumato in semifinale e tanti rimpianti, vero, ma anche con il ritorno al successo in Liga e in Copa del Rey, importanti soprattutto per interrompere l’egemonia del Barcellona. La prima “nuova” stagione a Stamford Bridge vive momenti altalenanti: in campionato sono tanti i passi falsi, mentre in Champions League il Chelsea cade solo contro l'Atletico Madrid del Cholo Simeone, a un passo dalla finale. Gran peccato.

Fatto sta che in quella giornata ad Anfield tutto sembrava far pensare a un’altra vittoria dei ragazzi di Rodgers, macchina quasi perfetta, ma mai quanto quella di Klopp: basta confrontare gli organici per rendersene conto.

Di quel Liverpool i centrali difensivi a protezione della porta di Mignolet erano Skrtel e Sakho, i laterali di difesa Johnson e Flanagan. L’attacco non era male: Sterling, Suarez e Coutinho. A centrocampo tanta legna: Leiva, Allen… e Gerrard. Il capitano. La leggenda.

Si parla anche di un suo possibile trasferimento altrove, dopo una vita ai Reds: ha 34 anni e le sirene statunitensi lo invocano. C’è anche l’ultimo Mondiale con l’Inghilterra da disputare da capitano. Un anno indimenticabile: o almeno, così sembra.

Getty

La partita di Anfield non si sblocca: il clima di festa si trasforma presto in terreno fertile per uno psicodramma. Il fatto è che il Chelsea non ha nulla da perdere e tanto da guadagnare, visto che una possibile vittoria rilancerebbe le speranze di un inaspettato titolo: Mourinho, quindi, fa quel che gli riesce meglio. Carica i suoi, un insieme di giovani giocatori ed esperti marinai, e imbriglia la formazione di Rodgers sfiancandola. È nel recupero del primo tempo, però, che accade l’impensabile: Gerrard raccoglie un pallone facile da Sacko, ma scivola. È l’ultimo uomo.

L'articolo prosegue qui sotto

Demba Ba si avventa su di lui e lo brucia, presentandosi davanti a Mignolet per lo 0-1. Le telecamere vanno subito dal capitano del Liverpool, sofferente e sconsolato. In maniera ingenerosa, si potrebbe dire di aver assistito alla macchia peggiore della carriera di uno dei giocatori più grandi della storia del calcio. I Reds spariscono dal campo, lo psicodramma è compiuto: la parola fine la metterà Willian al 94’, dopo una ripartenza guidata dal Nino Torres. Finisce 0-2: Mou ci è riuscito.

Il City vince contro il Crystal Palace e il titolo è andato: anche perché i Reds pareggeranno contro gli Eagles nel turno successivo, spianando la strada al successo della formazione di Pellegrini. Rodgers quel finale di campionato lì non l’ha mai scordato.

Forse è anche per questo che la sfida tra Leicester e Roma, valida per la semifinale di Conference League, ha un sapore speciale: perché a otto anni esatti da quel match di Anfield torneranno ad affrontarsi due tra i protagonisti di quella partita e perché il conto in sospeso tra loro è ancora aperto. Rodgers contro Mourinho, di nuovo: senza Gerrard né scivoloni. Forse.