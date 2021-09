Scintille Sarri-Saelemaekers: espulso il tecnico al fischio finale

Tensione in Milan e Lazio, con Sarri espulso per via uno screzio con Saelemaekers dopo la fine della partita: "Devi portare rispetto".

La sfida tra Milan e Lazio è stata molto testa, sia durante i 90 minuti che soprattutto dopo il fischio finale. Quando l'arbitro ha decretato la fine della contesa, vinta per 2-0 dai rossoneri, le due squadre sono state protagonista di alcuni minuti di tensione. In particolare, c'è stato un acceso diverbio tra il tecnico Laziale Maurizio Sarri e l'esterno rossonero Saelemaekers. Tutto è comicniato con un "Devi portare rispetto" , indirizzato da Sarri al calciatore avversario per via di una sua eccessiva esultanza dopo la vittoria. La riposta di Saelemeakers non è stata gradita al mister toscano. Il parapiglia è continuato nei minuti successivi e nel tunnel per andare negli spogliatoi, dopo che il direttore di gara aveva espulso solamente il mister biancoceleste.

Una rabbia frutto del momento, che però Sarri ha già sbollito quando a 'DAZN' commenta l'episodio nel post partita. "Un ragazzo ha fatto un gesto che a persone più anziane non si fa, poi Ibra lo ha portato a chiedere scusa e finisce lì. Cose di campo". Un episodio nato e morto nel giro di pochi minuti dunque, che deve essere trosformato in energia positiva in vista dei prossimi impegni della Lazio.