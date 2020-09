Schick dalla Roma al Bayer Leverkusen: accordo raggiunto

La Roma ha raggiunto l'accordo per la cessione di Patrik Schik al Bayer Leverkusen. L'attaccante si trasferisce a titolo definitivo.

E' tutto fatto per la cessione di Patrik Schick al . La ha definito l'operazione e giovedì l'attaccante dovrebbe sostenere le visite mediche.

Secondo quanto riporta 'Sky Sport', la Roma incasserà 26 milioni di euro più bonus e una percentuale sulla futura rivendita di Schick, che nell'ultima stagione ha già giocato in ma con la maglia del .

Schick era stato acquistato dalla Roma nell'estate del 2017 dopo che l'attaccante non aveva superato le visite mediche con la a causa di un piccolo problema cardiaco. In giallorosso però il ceco non è riuscito a sfondare. Il futuro è in Bundesliga.

Negli ultimi mesi al Lipsia, d'altronde, Schick è tornato quello della ma a goderselo adesso sarà il Bayer Leverkusen.