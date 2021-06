Schafer, l'ex Chievo e Genoa che ha fatto tremare la Germania

Andras Schafer, centrocampista dell'Ungheria a segno contro la Germania, tra 2019 e 2020 è transitato per Genoa e Chievo. Oggi gioca in Slovacchia

Una notte da sogno, peccato per lui che non sia bastata. L'Ungheria si gode il talento di Andras Schafer, a segno nel 2-2 contro la Germania ad Euro 2020.

L'ultima giornata della fase a gironi regala la favola di questo ragazzo classe 1999, che oggi milita in Slovacchia nel Dunajska Streda e che a Monaco di Baviera ha messo i brividi a Neuer e compagni.

Schafer, di testa, è l'autore del goal che aveva mandato provvisoriamente - e clamorosamente - avanti i magiari all'Allianz Arena: perchè tanto rumore per una rete che alla fine è servita a poco in quanto non ha evitato l'eliminazione dei suoi dal torneo? Beh, perchè Andras è transitato nel nostro calcio.

A scommettere sul centrocampista ungherese a gennaio 2019 è stato il Genoa, che lo ha prelevato dall'MTK Budapest aggregandolo alla formazione Primavera. Zero presenze col Grifone in prima squadra e nell'estate dello stesso anno via in prestito, destinazione Verona sponda Chievo, dove anche lì Schafer non ha collezionato nemmeno un gettone.

Una volta tornato in Liguria, il giovane magiaro a gennaio 2020 è stato trasferito nuovamente a titolo temporaneo agli slovacchi del Dunajska Streda che si sono riservati un diritto di riscatto, poi esercitato la scorsa estate. Meteora in Italia, protagonista agli Europei: nella notte di Monaco, Schafer si è preso la sua rivincita.