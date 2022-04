Scamacca e il Sassuolo si stringono la mano: contratto rinnovato fino al 2026

Di lui si discuterà ancora a lungo in chiave mercato, com'è prevedibile: intanto, però, il Sassuolo compie step necessari per il futuro.

Gianluca Scamacca ha prolungato il suo contratto con la società neroverde fino al 2026: a renderlo noto il club emiliano tramite un comunicato.

"L’Unione Sportiva Sassuolo Calcio comunica il rinnovo contrattuale delle prestazioni sportive del seguente calciatore neroverde Gianluca Scamacca (1999, attaccante) fino al 30 Giugno 2026".

L'attaccante della Nazionale italiana, autore di un'ottima stagione caratterizzata da 13 reti in 30 presenze in Serie A, sarà oggetto di mercato in estate.

Al Sassuolo dal gennaio del 2017, quando si è trasferito dalle giovanili del PSV, negli anni ha vissuto diverse esperienze come quella alla Cremonese, al PEC Zwolle, all'Ascoli e al Genoa. Adesso il rinnovo con il club neroverde: il futuro? Si vedrà.