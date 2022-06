Scamacca nel mirino del PSG: offerti 35 milioni più bonus

Il PSG punta Gianluca Scamacca: offerta da 35 milioni più bonus recapitata al Sassuolo, che però valuta 50 il proprio attaccante.

Il PSG piomba con decisione su Gianluca Scamacca. Offerta presentata al Sassuolo, che però valuta a peso d'oro il proprio attaccante.

Come fa sapere 'Sky', il club francese ha messo sul piatto 35 milioni più bonus per convincere gli emiliani a lasciar partire il loro pezzo pregiato: Sassuolo che però, per privarsi di Scamacca, attribuisce al ragazzo una valutazione di 50 milioni di euro.

Le parti sono in contatto per valutare i margini di un'operazione entrata nel vivo: distanza esistente ma - anche considerate le risorse economiche di Al-Khelaifi - non insormontabile e trattativa tra PSG e neroverdi che andrà avanti.

Alessandro Lucci, l'agente di Scamacca, dialoga costantemente col direttore sportivo dei parigini Luis Ocampos: i presupposti per far impennare l'affare esistono, ora va verificato quanto la forbice tra domanda e offerta tra le due società potrà essere limata.