Prima da titolare, subito in goal: Scamacca sblocca il West Ham

Dopo due gare da subentrato, l'ex Sassuolo è partito titolare contro il Viborg in Conference: prima rete stagionalee per gli Hammers.

Prima gara da titolare, primo goal. Dopo due gare da subentrato in Premier League, Gianluca Scamacca ha avuto l'occasione di partire titolare nella sfida d'andata dei playoff di Conference League contro il Viborg. Risultato? Rete dopo 23 minuti.

In campo per le sfide contro il Manchester City prima e il Nottingham Forest poi solamente per la parte finale della ripresa, Scamacca è stato scelto da Moyes come punta centrale al fianco di Lanzini e Bowen. Cross di Cornet, colpo di testa dell'ex Sassuolo e West Ham avanti.

La rete di Scamacca è tra l'altro la prima stagionale per il West Ham, considerando le due sconfitte rimediate nelle prime due sfide dell'annata.

Per i primi due incontri il West Ham ha schierato titolare Michail Antonio, che ha fallito l'appuntamento con il goal. Per tutta la durata della stagione si alternerà con Scamacca, tra Premier, FA Cup, League Cup e Conference League, in caso di qualificazione ai gironi. Una lunghissima annata.