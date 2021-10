Debutto in casa Atalanta: prima in Serie A per il giovane difensore Scalvini

Nella sfida contro l'Udinese ha debuttato nell'Atalanta Scalvini, difensore classe 2003 cresciuto nel Settore Giovanile atalantino.

Un altro prodotto del florido vivaio dell'Atalanta arriva a debuttare in Serie A. Si tratta di Giorgio Scalvini, difensore classe 2003 che il tecnico nerazzurro Gian Piero Gasperini ha deciso di far entrare al minuto 86 del match contro l'Udinese.

LA SCOMMESSA DI GASPERINI

Il debutto di Scalvini era nell'aria già da tempo. Dopo aver fatto tutte la trafila nel vivaio della Dea, mettendo in mostra ogni anno le sue qualità, nella scorsa stagione - oltre a guidare la Primavera nerazzurra fino alla finale scudetto poi persa contro l'Empoli - è entrato nel giro della prima squadra. Scalvini ha messo insieme 7 convocazioni tra tutte le competizioni, senza però riuscire ad esordire tra i grandi.

Gasperini lo ha confermato in prima squadra, tanto nel ritiro estivo quanto in questo inizio di stagione. Una stima ribadita alla vigilia del campionato, quando il tecnico si era pronunciato così sul ragazzo.

"Secondo me quest'anno c'è Scalvini, mi sta dando ottime sensazioni. Può essere un nuovo Bastoni, ma è una sensazione. In certi ruoli, l'Atalanta può usare molto il vivaio senza disperdere risorse e energie in giro".

Dalle parole il mister è passato ai fatti, scegliendo la sfida contro l'Udinese per far debuttare il suo giovane difensore.

CENTRALE DA CALCIO MODERNO, CHE SA DIFENDERE E IMPOSTARE

Scalvini è un difensore centrale moderno, che abbina ad ottime doti fisiche ad una buonissima tecnica che utilizza per impostare l'azione da dietro. Sa disimpegnarsi al meglio sia in una difesa a tre che a quattro, risultando determinante anche in fase di marcatura oltre sul piano dell'impostazione della manovra. Un ragazzo quindi con tutte le doti giuste per iniziare una brillante carriera.