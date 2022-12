Scaloni su Messi: "Spero possa lasciare i Mondiali con una vittoria"

Il c.t. dell'Argentina non vede l'ora che arrivi la finale contro la Francia: "Siamo nel posto in cui tutti vorrebbero essere".

Manca sempre meno all'ultimo atto di Qatar 2022 che decreterà la nazionale regina: Argentina e Francia a caccia del terzo successo mondiale, essendo entrambe a quota due nell'albo d'oro della competizione.

Questa sarà l'ultima partita ai Mondiali per Lionel Messi e, di conseguenza, l'ultimissima occasione per includere nella personale bacheca anche la coppa più ambita: di questo e non solo ha parlato Lionel Scaloni durante la conferenza stampa della vigilia.

"Spero che Messi possa congedarsi dai Mondiali con una vittoria. Sarebbe magnifico, l'importante è godersi ogni momento. Quale scenario migliore di una finale?".

Nessun dubbio sull'importanza di un discorso alla squadra prima di una partita così cruciale.

"Io sono uno di quelli che pensa che il discorso vada fatto. A volte lo faccio io, altre volte capita a Leo. Tutto ciò che vogliamo è vincere la finale, poi vedremo quale sarà la sua decisione".

Argentina-Francia non sarà soltanto Messi contro Mbappé.

"La partita è Argentina-Francia. Entrambi abbiamo giocatori in grado di deciderla, non necessariamente loro due. Spero che alla fine saremo noi ad esultare, abbiamo gente in grado di fare la differenza in qualsiasi momento".

Già decisa la formazione che contenderà il titolo ai transalpini.

"Ho deciso, ci manca solo l'ultimo allenamento. Il nostro modo di giocare va oltre il sistema adottato, giocheremo con l'obiettivo di infliggere più danni possibili ai nostri avversari".