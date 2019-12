Sassuolo-Perugia dove vederla? Canale tv e diretta streaming

Sassuolo e Perugia si sfidano nel quarto turno di Coppa Italia: la vincente sfiderà il Napoli agli ottavi.Ecco dove vedere il match in tv e streaming.

Reduce della grande impresa all'Allianz Stadium contro la in campionato, il attende al 'Mapei Stadium' il per la sfida valida per il quarto turno di Coppa .

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Anche il Perugia è protagonista di un'ottima Serie B fino a questo momento e l'ultima vittoria interna per 3-1 contro il ha portato i 'Biancorossi' ad inserirsi nella carovana composta da quattro squadre a 22 punti che inseguono il primo in classifica. Gli uomini di Oddo si stanno destreggiando in prestazioni importanti, con l'ambizione di raggiungere la .

Il Sassuolo, però, non ha nessuna intenzione di avvalorare i sogni di gloria del Perugia e vuole battere i 'biancorossi' per poi cercare di continuare a stupire tutti agli ottavi di finale. Gli uomini di De Zerbi, infatti, in caso di vittoria si troverebbero ad affrontare il in .

In questa pagina tutte le informazioni su Sassuolo-Perugia: dalle formazioni alle indicazioni su come seguire la partita in diretta tv e streaming.

SASSUOLO-PERUGIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Sassuolo-Perugia

Sassuolo-Perugia Data: 4 dicembre 2019

4 dicembre 2019 Orario: 15.00

15.00 Canale : RaiSport

RaiSport Streaming: Rai Play, sito Rai Sport

ORARIO SASSUOLO-PERUGIA

Il match tra il Sassuolo e il Perugia, valido per il quarto turno di Coppa Italia, è in programma nel pomeriggio di mercoledì 4 dicembre: calcio d'inizio alle ore 15. Si giocherà al Mapei Stadium di Reggio Emilia in gara secca. La direzione di gara è affidata a Simone Sozza di Seregno.

Sassuolo-Perugia sarà visibile in tv senza nessun tipo di abbonamento: la Rai ha infatti acquisito in esclusiva i diritti della Coppa Italia e, tramite Rai Sport, trasmetterà anche la sfida tra gli emiliani e gli umbri. La telecronaca della gara sarà affidata a Fabrizio Tumbarello con gli interventi da bordocampo di Simonetta D'Angiò.

La gara tra Sassuolo e Perugia potrà essere vista non solo in televisione, ma anche in : a trasmetterlà sarà infatti il sito di Rai Sport. Gli appassionati potranno seguirla anche grazie all'applicazione Rai Play, scaricabile gratuitamente su dispositivi come pc, tablet o smartphone.

De Zerbi dopo il pareggio per 2-2 contro la Juventus potrebbe fare uso di un ampio turnover, lasciando a riposo anche la coppia-gol composto da Boga e Caputo. Anche Turati siederà in panchina dopo l'esordio da sogno in bianconero, lasciando il posto a Russo. Locatelli dovrebbe essere avanzato nel tridente neroverde insieme a Djuricic e Raspadori.

Oddo proverà l'impresa con l'attacco dei 'Grifoni' guidato dal capocannoniere della Serie B Pietro Iemmello. A centrocampo per i biancorossi spazio al bianconero Nicolussi Caviglia, con Dragomir e Carraro che agiranno ai suoi fianchi.

Sassuolo (4-3-3): Russo; Muldur, Piccinini, Peluso, Tripaldelli; Bourabia, Obiang, Mazzitelli; Locatelli, Raspadori, Djuricic

Perugia (4-3-1-2): Fulignati; Mazzocchi, Gyomber, Sgarbi, Di Chiara; Dragomir, Carraro, Nicolussi Caviglia; Bonaiuto; Iemmello, Melchiorri