Sassuolo-Napoli dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Sassuolo e Napoli si affrontano per la 25ª giornata di Serie A: le formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

SASSUOLO-NAPOLI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Sassuolo-Napoli

• Data: mercoledì 3 marzo 2021

• Orario: 18:30

• Canale TV: DAZN1

• Streaming: DAZN

Dopo avvii di stagione brillanti, Sassuolo e Napoli hanno dovuto fare i conti con un trend che le ha fatte scivolare indietro in classifica. Per la 25ª giornata di Serie A, calendarizzata infrasettimanalmente, emiliani e partenopei si ritrovano contro dopo la partita d'andata dello scorso 1 novembre.

Al 'Diego Armando Maradona', allora denominato ancora 'San Paolo', ad avere la meglio fu il Sassuolo: 0-2 sul campo del Napoli, griffato dai goal di Locatelli su rigore e da Maxime Lopez a tempo scaduto.

I neroverdi coltivano ancora chances di qualificazione in Europa, per gli azzurri rincorsa Champions tutta da decifrare.

Tutto su Sassuolo-Napoli: dalle formazioni, a dove vedere la partita in tv e streaming.

ORARIO SASSUOLO-NAPOLI

Sassuolo-Napoli si gioca mercoledì 3 marzo 2021 al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia: calcio d'inizio previsto alle ore 18:30.

La partita tra Sassuolo e Napoli è un'esclusiva DAZN, detentrice dei diritti di tre partite su dieci di ogni giornata di Serie A: in tv, canale di riferimento sarà DAZN1 (numero 209 del decoder di Sky), disponibile per chi ha aderito all'offerta Sky-DAZN.

Sassuolo-Napoli sarà visibile in diretta streaming su DAZN: occorrerà accedere al sito, registrarsi e sottoscrivere un abbonamento, godendosi poi il match sul portale o scaricando l'app su smart tv, smartphone o tablet.

In alternativa, basterà collegare il computer al televisore mediante un cavo ad alta definizione o utilizzando dispositivi come Amazon Firestick o Google Chromecast.

IN DIRETTA SU GOAL

Su Goal potrete seguire Sassuolo-Napoli tramite diretta testuale: dal prepartita alle formazioni delle due squadre, fino al racconto delle azioni salienti della gara di Serie A.

Sassuolo con Consigli tra i pali; difesa formata da Muldur o Toljan a destra, Marlon-Ferrari coppia centrale e Rogerio a sinistra. Centrocampo di qualità con la coppia Magnanelli-Locatelli; alle spalle di bomber Caputo, Berardi, Djuricic e uno tra Defrel o Traoré.

Nel Napoli rientro dal 1' per Ospina e Demme, confermatissimo Mertens, Di Lorenzo e Mario Rui sulle fasce. In difesa out Koulibay per squalifica, tocca di nuovo a Maksimovic-Rrahmani.

SASSUOLO (4-2-3-1) Consigli; Muldur, Marlon, G. Ferrari, Rogerio; Magnanelli, Locatelli; Berardi, Djuricic, Traoré; Caputo.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens.