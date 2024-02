This page contains affiliate links. When you subscribe through the links provided, we may earn a commission.

Getty Serie A Stadio Mapei - Citta del Tricolore GUARDA SASSUOLO-NAPOLI SU Sassuolo-Napoli in TV e streaming: dove viene trasmessa e dove vedere il recupero di Serie A? Serie ASassuolo vs SSC NapoliSassuoloSSC Napoli Sassuolo-Napoli recupero della 21ª giornata di Serie A: canale tv, diretta streaming e formazioni della partita. RECUPERO SASSUOLO-NAPOLI: DOVE GUARDARE LA PARTITA ONLINE, IN STREAMING, I CANALI E L'ORARIO D'INIZIO Sassuolo-Napoli, insieme ad Inter-Atalanta, completa il quadro dei recuperi della 21ª giornata di Serie A. Gli azzurri si recano al Mapei Stadium per riempire il buco di calendario creato dalla Final Four di Supercoppa Italiana, che ha portato allo spostamento di Sassuolo-Napoli a febbraio. Neroverdi freschi di cambio allenatore, con Emiliano Bigica promosso dalla Primavera in sostituzione dell'esonerato Alessio Dionisi. Contro, il neo tecnico degli emiliani - nonchè ex centrocampista dei partenopei - troverà Francesco Calzona, anch'egli appena subentrato al timone dei campani a Walter Mazzarri. Classifica delicata sia per il Sassuolo che per il Napoli, seppur per motivi diversi: padroni di casa a ridosso della zona retrocessione, partenopei lontanissimi dal quarto posto e ad oggi fuori dalle Coppe. Tutto sul recupero Sassuolo-Napoli: dove vedere la partita in tv, diretta streaming e formazioni. SASSUOLO-NAPOLI IN DIRETTA MERCOLED Ì 28 FEBBRAIO: QUANDO SAR À IL CALCIO D'INIZIO DEL RECUPERO Partita Sassuolo-Napoli Competizione Serie A Data 28 febbraio 2024 Orario 18:00 Stadio Mapei Stadium (Reggio Emilia) SASSUOLO-NAPOLI IN TV E STREAMING: DOVE GUARDARE IL RECUPERO DI SERIE A MERCOLED Ì 28 FEBBRAIO DAZN Guardala qui SASSUOLO-NAPOLI IN TV E STREAMING: NOTIZIE E FORMAZIONI PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO-NAPOLI Bigica potrebbe inaugurare il proprio corso al timone della prima squadra confermando il 4-2-3-1, con Volpato a fare le veci di Berardi sulla trequarti. Traorè in odore di titolarità in casa Napoli, dove scalpitano anche Ostigard e Politano e Di Lorenzo tornerà dalla squalifica. SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Tressoldi, Ferrari, Doig; Boloca, Matheus Henrique; Volpato, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti. All. Bigica. NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Olivera; Anguissa, Lobotka, Traorè; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona. SASSUOLO-NAPOLI: IL CONFRONTO Sono ben 13 le vittorie del Napoli nei 22 precedenti contro il Sassuolo: soltanto 2 i successi neroverdi, con 7 pareggi. All'andata Napoli-Sassuolo del 27 agosto 2023 si è conclusa 2-0, con goal di Osimhen (rigore) e Di Lorenzo. Precedenti 22 Vittorie Sassuolo 2 Pareggi 7 Vittorie Napoli 13