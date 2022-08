Sassuolo-Milan da dimenticare per Berardi: rigore sbagliato, ko e lacrime

L'attaccante neroverde costretto a uscire dal campo con l'aiuto dello staff medico: nella prima frazione del match col Milan penalty parato.

Il periodo vissuto da Domenico Berardi è sicuramente uno dei più strani della sua intera carriera: accostato a diversi club a inizio mercato, nelle scorse settimane l'attaccante neroverde ha prolungato il suo contratto con il Sassuolo fino al 2027.

Una scelta senz'altro forte che si incastona in giorni abbastanza particolari, anche dal punto di vista calcistico, culminati con la sfida contro il Milan.

Al "Mapei Stadium" Domenico Berardi si rende, suo malgrado, protagonista dell'episodio che non consente al Sassuolo di passare in vantaggio, sbagliando un calcio di rigore nel primo tempo. Bravo Mike Maignan, in quel caso, a parare al 22'.

Nella ripresa, poi, la sua partita peggiora ancora: impegnato in un duello corpo a corpo in velocità con Theo Hernandez, l'attaccante neroverde si accascia al suolo dopo lo scontro, facendo segno di un problema muscolare.

Dopo l'intervento dello staff medico, al 52' il giocatore è stato portato tra le lacrime fuori dal campo, con Dionisi costretto a sostituirlo con Defrel.

L'attaccante ha fatto subito cenno di avere avuto problemi muscolari, ma le sue condizioni verranno controllare e visionate nelle prossime ore: preoccupa, però, l'immagine che lo ha visto rientrare negli spogliatoi trasportato "di peso" dai componenti della panchina del Sassuolo.

Una giornata da dimenticare, insomma, per Berardi: tra rigore sbagliato e infortunio, in un periodo che continua a essere stranissimo per lui.