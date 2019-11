Sassuolo-Lazio 1-2: Caicedo allo scadere, 'Aquila' da Champions

Uno spunto di Caicedo nel recupero vale tre punti importantissimi per la Lazio contro il Sassuolo. Segnano anche Immobile e Caputo.

Quinta vittoria consecutiva in campionato per la , arrivata in pieno recupero grazie al neoentrato Caicedo. Capitolini al terzo posto a -7 dall' seconda. Beffa atroce per il .

Correa è tra i più in forma e si vede: Consigli deve superarsi sul piazzato del 'Tucu', poi Milinkovic-Savic trova l'opposizione involontaria di Immobile a botta sicura. I padroni di casa danno una sensazione di pericolosità nei contropiedi concessi dagli avversari: Duncan mette paura a Strakosha, ma il pallone termina alto di poco. A sbloccare il match ci pensa però Immobile, sempre più capocannoniere: tiro non irresistibile con la sfera che passa sotto al corpo del portiere, tutt'altro che perfetto.

82 - Ciro #Immobile ha raggiunto Tommaso Rocchi al 3º posto dei migliori marcatori della Lazio in (82 reti). Bronzo.#SerieATIM #SassuoloLazio pic.twitter.com/kjYCXlw4md — OptaPaolo (@OptaPaolo) November 24, 2019

Consigli si riscatta parzialmente con un volo plastico sul solito Correa e, proprio all'ultimo minuto della prima frazione, ecco il pari neroverde: torre di Peluso sugli sviluppi di un corner, sul secondo palo è Caputo ad insaccare in spaccata.

Simone Inzaghi si gioca due cambi in avvio di ripresa per cambiare definitivamente l'inerzia dell'incontro: ci va vicino Immobile con un tentativo deviato in calcio d'angolo. L'uomo della provvidenza stavolta non è il bomber campano ma Caicedo, subentrato a Correa: duetto con Luis Alberto e destro in girata dall'interno dell'area che non lascia scampo a Consigli.

IL TABELLINO

SASSUOLO-LAZIO 1-2

Marcatori: 34' Immobile (L), 45' Caputo (S), 91' Caicedo (L)

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Marlon, Romagna, Peluso; Duncan, Magnanelli, Locatelli (75' Bourabia); Djuricic (69' Kyriakopoulos), Caputo, Boga (88' Raspadori). All. De Zerbi

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe (50' Bastos), Acerbi; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic (50' J. Lukaku); Correa (79' Caicedo), Immobile. All. Simone Inzaghi

Arbitro: Daniele Chiffi

Ammoniti: Peluso (S), Lulic (L), Luiz Felipe (L), Bastos (L)

Espulsi: nessuno