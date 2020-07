Sassuolo-Juventus, le formazioni ufficiali: giocano Chiellini e Higuain

Sarri lascia in panchina Bonucci e Dybala e rispolvera Chiellini e Higuain. Matuidi vince il ballottaggio con Rabiot. Nel Sassuolo torna Caputo.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI SASSUOLO-JUVENTUS

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Peluso, Kyriakopoulos; Locatelli, Magnanelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. All. De Zerbi

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Higuain, Cristiano Ronaldo. All. Sarri

Nel torna Caputo come punta più avanzata: il giovanissimo Raspadori, a segno contro la , si accomoda dunque in panchina. Rientra dal primo minuto anche Berardi. Senza Rogerio né Toljan, entrambi out dalla lista dei convocati, i terzini titolari sono Muldur e Kyriakopoulos. In difesa Peluso e non Ferrari, in mezzo al campo Magnanelli e non Bourabia.

con il tridente Bernardeschi-Higuain-Cristiano Ronaldo e Dybala che parte dunque dalla panchina. In difesa, dove manca lo squalificato Cuadrado, tocca ad Alex Sandro, con Danilo che torna a destra. In mezzo al campo il ballottaggio tra Rabiot e Matuidi viene vinto da quest'ultimo. Titolari anche Bentancur e Pjanic, così come Chiellini: turno di riposo per Bonucci.