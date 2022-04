Sassuolo-Juventus dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

SASSUOLO-JUVENTUS: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Sassuolo e Juventus a confronto nella gara che chiude il 34° turno del campionato di Serie A.

I neroverdi, reduci dal ko in casa del Cagliari, chiudono la parte di sinistra della classifica con 46 punti e mettono nel mirino la terza vittoria consecutiva davanti al proprio pubblico dopo i successi conquistati contro Spezia e Atalanta.

Al Mapei Stadium arriva la Juve, fermata sull'1-1 in casa dal Bologna e alla ricerca di punti pesanti per blindare il quarto posto che conduce dritti verso la Champions. I bianconeri, con 63 punti, mantengono un margine di cinque punti sulla Roma quinta.

All'andata, il Sassuolo confezionò l'impresa in casa di Madama: vantaggio di Frattesi, pari di McKennie e, infine, contropiede vincente al 95' e guizzo decisivo di Maxime Lopez, buono per regalare la prima clamorosa vittoria del Sassuolo in casa della Juve.

La rivincita juventina è invece maturata ai quarti di finale di Coppa Italia: lampo in avvio di Dybala, pareggio di Traoré e a due dal novantesimo ecco l'autorete di Tressoldi, 'provata' da una conclusione di Vlahovic al culmine di una grande azione.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Sassuolo-Juventus: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO SASSUOLO-JUVENTUS

Sassuolo e Juventus in campo lunedì 25 aprile 2022 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Calcio d'inizio del match alle ore 20.45.

DOVE VEDERE SASSUOLO-JUVENTUS IN TV

La gara della Juventus sul campo del Sassuolo verrà tramessa in diretta su DAZN. Gli abbonati potranno scaricare l'app su smart tv di ultima generazione o appoggiandosi a console di gioco come Xbox e PlayStation, o a dispositivi come TIMVISION BOX, Amazon Fires Stick e Google Chromecast.

La sfida di Reggio Emilia verrà trasmessa in diretta e in coesclusiva anche su Sky e sarà visibile ai canali Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Calcio (202 del satellite) e Sky Sport 4K (213 del satellite).

SASSUOLO-JUVENTUS IN DIRETTA STREAMING

Attraverso DAZN e Sky Go, i rispettivi abbonati potranno seguire il Sassuolo-Juve anche in diretta streaming: sarà sufficiente collegarsi al sito ufficiale o scaricare la relativa app su smartphone e tablet.

Si potrà utilizzare anche NOW, il servizio streaming on demand di Sky: una volta acquistato il pacchetto 'Sport' sarà possibile seguire la partita in programma.

Il racconto integrale di Sassuolo-Juventus sarà disponibile anche su GOAL: collegandosi al sito ufficiale si potrà seguire la gara di Reggio Emilia attraverso la consueta diretta testuale.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Su DAZN, sarà Riccardo Mancini a commentare Sassuolo-Juventus con Simone Tiribocchi al commento tecnico. Sky, invece, non ha ancora comunicato telecronista e seconda voce.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO-JUVENTUS

Neroverdi con il solito 4-2-3-1 dove Scamacca è il perno offensivo mentre Berardi, Raspadori e Traoré sono chiamati a svariare sulla trequarti. A centrocampo, l'inossidabile duo Maxime Lopez-Frattesi. In difesa schieramento a quattro davanti a Consigli: giocheranno Müldür, Chiriches, Ferrari e Kyriajopoulos.

Modulo a specchio per Allegri dove Vlahovic agirà da prima punta con Dybala alle sue spalle e il duo Cuadrado-Bernardeschi sulle corsie esterne. A centrocampo, binomio obbligato con Zakaria e Rabiot. In difesa Bonucci affiancherà de Ligt con Pellegrini a sinistra e Danilo che ritrova la propria collocazione a destra. Dopo l'impiego di Perin in coppa, in campionato si rivede Szczesny.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Müldür, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Maxime Lopez, Frattesi; Berardi, Raspadori, Traoré; Scamacca. All. Dionisi.

JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Pellegrini; Zakaria, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Bernardeschi; Vlahovic. All. Allegri.