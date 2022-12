Sassuolo-Inter 0-1: Dzeko chiude in bellezza, altro goal decisivo

L'Inter si congeda dal 2022 con una vittoria: Dzeko decide l'amichevole col Sassuolo, Lukaku in campo per 84 minuti.

L'ultima gara dell'anno sorride all'Inter: in vista del big match col Napoli del 4 gennaio, i nerazzurri battono di misura il Sassuolo al 'Mapei Stadium', chiudendo il bilancio delle amichevoli con quattro vittorie e un pareggio, quello in terra spagnola sul campo del Betis.

I vicecampioni d'Italia dimostrano fin da subito di voler condurre le redini del gioco, forti di un maggior tasso tecnico: offensivamente parlando, la squadra di Dionisi è infatti pochissima cosa, tanto che Onana non è mai chiamato a sporcarsi veramente i guantoni nel primo tempo.

Di pericoli per Pegolo, invece, ce ne sono eccome: il primo lo porta Dzeko, poi Lukaku arriva 'scarico' su un'ottima assistenza di Skriniar dalla destra. Dimarco non approfitta di un liscio di Toljan, Mkhitaryan gode di parecchia libertà: grave, però, l'errore dell'armeno per tempi di giocata e forza impressa al pallone depositato al centro dell'area per Lukaku, preso in controtempo dal compagno.

L'ex Arsenal si invola in profondità per battere Pegolo, ma l'intervento dell'assistente cancella il goal: l'assenza del VAR lascia aperte le discussioni su una posizione più che dubbia. Il tiro dalla distanza di Rogerio non stoppa il forcing nerazzurro, alimentato anche da Barella: la mira del centrocampista sardo è leggermente alta.

Ceide e Frattesi guidano la riscossa neroverde, rinforzata anche dalla leggera lombalgia di Mkhitaryan: Inzaghi preferisce non correre rischi e ricorre alla sostituzione precauzionale con Gagliardini. Da un recupero alto di Bastoni nasce il goal che decide il match: l'assist del difensore è perfetto per Dzeko che si conferma 'bestia nera' del Sassuolo a tu per tu con Pegolo.

Lukaku, invece, non riesce a ripetersi dopo Reggio Calabria: Tressoldi si immola sul tiro a botta sicura del belga, strappando applausi così come per il precedente intervento di Pegolo su Gagliardini. Il portiere degli emiliani para bene anche sul piazzato da fuori area di Asllani, uno dei tanti cambi operati da Inzaghi nella ripresa.

IL TABELLINO

SASSUOLO-INTER 0-1

MARCATORI: 63' Dzeko

SASSUOLO (4-3-3): Pegolo (83' Russo); Toljan (84' Kyriakopoulos), Tressoldi (84' Romagna), Ferrari (84' Ayhan), Rogerio (72' Marchizza); Frattesi (72' Obiang), Matheus Henrique (84' Harroui), Traorè (84' Antiste); Defrel (72' D'Andrea), Pinamonti (72' Alvarez), Ceide (59' Thorstvedt). All. Dionisi.

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar (71' D'Ambrosio), Acerbi, Bastoni (72' Darmian); Bellanova (71' Dumfries), Barella (84' Zanotti), Calhanoglu (71' Asllani), Mkhitaryan (49' Gagliardini), Dimarco (72' Gosens); Dzeko (71' Correa), Lukaku (84' Carboni). All. S. Inzaghi.

Arbitro: Maggioni

Ammoniti: Traorè (S), Skriniar (I), Barella (I), Zanotti (I)

Espulsi: nessuno