Sassuolo in lutto, è morto Giorgio Squinzi: aveva 76 anni

All'età di 76 anni è scomparso Giorgio Squinzi, proprietario del Sassuolo. Nella sua avventura nel calcio ha portato i neroverdi dalla C2 alla A.

Un lutto sconvolge il : all'età di 76 anni è morto Giorgio Squinzi, amministratore unico della Mapei e proprietario del club neroverde. Durante la sua esperienza nel mondo del calcio ha portato gli emiliani dalla Serie C2 alla A.

Squinzi è morto all'ospedale San Raffaele di Milano dove era stato ricoverato per l'aggravarsi delle sue condizioni. Il patron del Sassuolo infatti era malato da tempo.

Giorgio #Squinzi non c’è più. L’ e l’Europa perdono un grande imprenditore, un visionario che ha esportato nel mondo il nostro saper fare. Ho condiviso con lui tante battaglie per difendere l’industria. Ciao Giorgio, ci mancherai!

Riposa in pace fra le braccia del Signore. pic.twitter.com/HHCcPgol60 — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) October 2, 2019

A confermarlo su Twitter è stato Antonio Tajani, noto politico italiano ed ex Presidente del Parlamento europeo che ha sottolineato l'importanza della figura di Squinzi per il Paese.

Squinzi infatti guidava la Mapei, azienda tra le più importanti d'Italia fondata dal padre Rodolfo nel 1937. Inoltre era stato presidente di Confindustria dal 2012 al 2016.

La sua passione per il calcio, e in particolare per il , lo aveva indotto ad acquistare il Sassuolo nel 2002 e ha guidato i neroverdi fino alla prima storica promozione in nel 2013.

Il miglior risultato del suo Sassuolo sarà il sesto posto del 2015/16, posizionamento che permette ai neroverdi di debuttare in Europa nella stagione successiva.

Il presidente del Sassuolo, Carlo Rossi, ha rilasciato le prime dichiarazioni all'Adnkronos confermando la notizia della morte di Squinzi.

"L'ho saputo da pochi minuti, sono scosso e devo riordinare le idee. Non riesco a parlare".

Già molti club hanno manifestato il loro cordoglio per la morte di Giorgio Squinzi. Il calcio e l'Italia perdono un grande protagonista.