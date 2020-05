Il Sassuolo e Duvan Zapata: storia di un amore impossibile

Per il Sassuolo, Zapata rappresenta un sogno incompiuto: dal blitz con cui il Napoli lo portò in Italia, a Duvan che preferì la Samp ai neroverdi.

Beffati ad un passo dal traguardo. Al , con Duvan Zapata, è successo due volte in 4 anni. 'Giustizieri' dei sogni neroverdi, il prima e la poi.

Quello tra gli emiliani e l'attaccante dell' è un vero e proprio romanzo di mercato, uno di quelli senza lieto fine però, perchè a Sassuolo Duvan non arriva mai. Nel 2013 e nel 2017 il compianto Giorgio Squinzi, stregato da Zapata, rimane con un pugno di mosche. Ma andiamo con ordine.

Estate 2013, il 22enne Duvan si fa apprezzare in con la maglia dell'Estudiantes e cattura l'occhio di numerosi '007'. Tra cui quelli di Sassuolo e Napoli, che portano il suo nome di all'attenzione dei calciofili nostrani.

Altre squadre

I neroverdi stanno allestendo la rosa per la loro storica prima stagione in e scommettono sul colombiano: tutto pronto, il passaggio dal Sudamerica alla via Emilia viene apparecchiato addirittura con un pre-contratto. Fino al blitz del Napoli.

Un'intervista di un anno fa alla 'Gazzetta dello Sport' di Squinzi, scomparso a ottobre scorso, rende l'idea di quanto gli piacesse Duvan.

"Ogni volta che lo vedo m’innervosisco. Era un nostro giocatore grazie a un’intuizione del ds Bonato, aveva già firmato, poi è intervenuto De Laurentiis e lui ha cambiato idea andando al Napoli. Avevamo anche pensato a qualche azione a tutela dei nostri interessi, poi abbiamo rinunciato: non siamo una società rancorosa. Zapata è un vero fenomeno".

Prima della fumata bianca con gli azzurri, durante il testa a testa si parla addirittura di una possibile sinergia tra i due club per prendere il colombiano: soltanto un'ipotesi, perché Duvan lo compra ADL a 7,5 milioni e lo mette subito a disposizione di Benitez.

Zapata arriva in acerbo, in più a Napoli si ritrova davanti Higuain che gli toglie spazio. Nonostante la legge del turnover imposta da Rafa, per il 'cafetero' le chances sono poche e il matrimonio - seppur in mezzo a qualche fase brillante figlia di progressi tecnici e fisici - non decolla. Tanto da diventare contropartita nell'affare Allan, approdando in prestito biennale all' .

Scaduta l'intesa coi Pozzo nel 2017 Duvan torna a Napoli, ma Sarri - nel frattempo diventato allenatore degli azzurri - al suo rientro alla base non lo 'vede' e favorisce il secondo intreccio col Sassuolo.

Zapata si allena in disparte a Dimaro in attesa di una sistemazione, che trova nella Genova blucerchiata. E' la Samp a dare una nuova delusione ai neroverdi, assicurandoselo con 20 milioni tra prestito e obbligo di riscatto.

Giovanni Carnevali, dg emiliano, al 'Corriere dello Sport' racconta l'ulteriore beffa e ricorda quella del 2013.

"Rimpianti? Quello di Zapata. Col Napoli avevamo una trattativa avviata, ma il giocatore preferì la Sampdoria. Su di lui eravamo arrivati primi anche quando è sbarcato in Italia, se non si fosse inserito il Napoli...".

Duvan ormai è un altro giocatore, completa la sua crescita a Marassi e si merita la Dea. Il resto è storia recente, col 'boom' sotto l'ala di Gasperini e la favola Champions da punta con la P maiuscola. A Sassuolo, rosicare è lecito.