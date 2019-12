Sassuolo-Cagliari 2-2: Ennesima rimonta sarda, Ragatzu eroe rossoblù

Sassuolo due volte in vantaggio, poi la rimonta del Cagliari. In mezzo anche il rigore sbagliato da Berardi. I rossoblù rimangono quarti in classifica

Ilnon molla mai e continua a rimanere imbattuto dopo le prime due giornate di campionato. Stavolta 2-2 a, con i neroverdi in vantaggio di due reti rimontato nella ripresa: a pesare anche il rigore sbagliato da Berardi dopo che i rossoblù avevano riaperto la gara.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Vantaggio del Sassuolo quasi immediato, già al minuto 6. Ci pensa Berardi, al ritorno da titolare, a battere Rafael, sostituto dello squalificato Olsen. Djuricic in contropiede centralmente vede il compagno sulla destra, che riesce a battere il portiere avversario grazie alla deviazione di Pisacane dando l'1-0 al Sassuolo.

Non è il solito Cagliari quello che scende in campo a Sassuolo, lento e con poche idee sia a centrocampo che in attacco. In più, grande fatica per Pellegrini, per due volte bucato sulla destra lasciando campo ai padroni di casa. Anche il raddoppio arriva dalla corsia esterna, Toljan crossa, Djuricic, il migliore in campo, deposita da centro area.

All'intervallo Maran prova a rimediare ad una gara praticamente a senso unico, escludendo una conclusione di Rog terminata fuori da posizione defilata. Dentro Cerri e Lykogiannis per Simeone e Pellegrini, con il greco decisamente più in palla rispetto al collega di fascia.

Nel secondo tempo il Sassuolo si spegne, stanco e con meno idee. Il Cagliari ci crede, accorciando le distanze con il colpo di testa di Joao Pedro al 51'. Il brasiliano fa dieci in campionato approfittando dell'indecisione in uscita del giovane Turati e arrivando in doppia cifra dopo appena 15 turni, come Riva tra anni '60 e '70.

La reazione del Sassuolo non arriva, ma la formazione di De Zerbi ha comunque la possibilità di riportarsi a più due goal sul Cagliari con il rigore assegnato per fallo di mano di Lykogiannis: Berardi colpisce la traversa, sbagliando il primo penalty stagionale del neroverdi.

Come spesso in questa stagione, a decidere la gara è Maran. Cambio azzeccato per il tecnico del Cagliari, che inserisce Danielino Ragatzu, eroe di giornata per la formazione sarda: Cerri per Joao Pedro in area, Peluso devia dando la possibilità al classe '91 di concludere. Turati non perfetto, destro vincente per l'ex Olbia e 2-2 finale.

IL TABELLINO

SASSUOLO-CAGLIARI 2-2

MARCATORI: 6' Berardi (S), 36' Djuricic (S), 51' Joao Pedro (C), 90' Ragatzu (C)

SASSUOLO (4-2-3-1) Turati; Toljan, Marlon (46' Peluso), Romagna, Kyriakopoulos; Magnanelli, Locatelli; Berardi (74' Traore), Djuricic (89' Obiang), Boga; Caputo

CAGLIARI (4-3-1-2): Rafael; Cacciatore, Pisacane, Klavan, Pellegrini (46' Lykogiannis); Nandez (77' Ragatzu), Cigarini, Rog; Nainggolan; Simeone (46' Cerri), Joao Pedro

L'articolo prosegue qui sotto

Arbitro : Pairetto

Ammoniti : Pisacane (C), Rog (C), Pellegrini (C), Klavan (C), Djuricic (S), Magnanelli (S), Berardi (S)

Espulsi : -