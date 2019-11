Sassuolo-Bologna 3-1: Caputo torna protagonista, sorpasso in classifica

Doppietta di Caputo, reti di Orsolini e Boga: il Sassuolo torna a vincere in casa dopo due mesi, per il Bologna si fa dura.

Dopo quasi due mesi il torna a vincere tra le mura amiche, battendo il in una gara che ha generato grande spettacolo nella seconda frazione. 3-1 il risultato finale al Mapei Stadium, con i neroverdi che scavalcano così i rossoblù in classifica.

Segui 3 partite della Serie A TIM a giornata in diretta streaming su DAZN

Si mette male ora per il Bologna, con una gara in più rispetto alle squadre che inseguono e due rispetto al . A casa Sassuolo gara combattuta sin dali primi minuti, con i padroni di casa però più cinici per tutta la durata dell'incontro, sia nella prima che nella seconda frazione.

A dare il vantaggio al Sassuolo proprio Caputo, appena tornato dall'infortunio e subito decisivo per De Zerbi: al 34' sinistro vincente e dopo un controllo del VAR, 1-0 per i padroni di casa, difesi dall'attentissimo Consigli, ma in difficoltà sulle conclusioni ospiti.

Il primo grande intervento di Consigli si registra di fatto al 55', quando è abile a respingere su Poli. Anche dall'altra parte Skorupski deve impegnarsi, con il nuovo entrato Traore vicino alle rete. A trovare il goal è però nuovamente il Sassuolo, con il bel destro di Boga, in formissima.

Il doppio vantaggio dura però pochissimo: tocco sotto misura di Orsolini neanche due minuti dopo e gara riaperta. La girandola di cambi non cambia le carte in tavola e ad essere fondamentale è ancora Caputo, rapace nel sfruttare un errore difensivo del Bologna, abile a dribblare Danilo e battere Skorupski con un gran diagonale.

IL TABELLINO

SASSUOLO-BOLOGNA 2-1

Marcatori: 34' Caputo (S), 69' Boga (S), 71' Orsolini (B), 75' Caputo (S)

SASSUOLO (4-3-1-2): Consigli; Toljan, Romagna, Marlon, Kyriakopoulos; Djuricic (61' Traorè), Magnanelli, Locatelli (78' Bourabia); Berardi (74' Defrel), Caputo, Boga

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo L., Bani, Krejci; Medel (64' Dzemaili), Poli (83' Schouten); Orsolini, Svanberg, Sansone (54' Sansone); Palacio.

L'articolo prosegue qui sotto

Arbitro: Piccinini

Ammoniti: Medel (B), Danilo (B), Marlon (S), Dzemaili (B), Magnanelli (S), Svanberg (S), Mbaye (B)

Espulsi: -