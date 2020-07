Sarri e il calendario intasato: "Vedremo se schierare l'Under 23 contro la Roma"

Una sconfitta indolore in termini di classifica, ma un tonfo che fa comunque rumore. La cade contro il dopo 11 anni dall'ultima volta, perdendo la prima partita post scudetto della lunga serie di 9 titoli.

Al termine della partita, Maurizio Sarri ai microfoni di 'DAZN' ha commentato il match della Sardegna Arena e i goal subiti in stagione.

"Il dato dei goal subiti ci può preoccupare, la gara di stasera no. Venivamo da un campionato vinto 68 ore fa, era una partita atipica. Poi se si parla di altro è chiaro che dobbiamo esser più solidi. Per far circolare la palla più velocemente abbiamo bisogno di quel pizzico di brillantezza in più che in questo momento non abbiamo".