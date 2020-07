Sarri verso Milan-Juventus: "Higuain e Rugani le soluzioni più scontate"

Maurizio Sarri in conferenza alla vigilia di Milan-Juve, tra le assenze di Dybala e de Ligt e il rapporto con Higuain: "L'unico con cui litigo".

Vinta una, si pensa immediatamente alla prossima. Vale per tutte, ma anche per la capolista. E così, appena due giorni dopo il roboante successo nel derby col che ha portato i bianconeri a +7 sulla , è già tempo di conferenza stampa di Maurizio Sarri, che presenta il big match in programma domani sera in casa del .

"Partita difficile. Il Milan ci ha creato delle difficoltà per tutta la stagione ed è in una grandissima condizione fisica e mentale. In questo momento è una partita complicata. Il vantaggio su Lazio e ? In questo momento sbagliare una partita o un tratto di partita può essere facile. L'aspetto mentale è determinante e giocando ogni tre giorni è una cosa estremamente delicata. L'ho sempre detto ai ragazzi: sarà un mese durissimo e bisogna procedere come abbiamo fatto fino a questo momento".

Dybala e de Ligt out per squalifica: tocca a Higuain e Rugani?

"Le soluzioni più scontate sembrerebbero queste. Tutti parlano della nostra rosa larghissima, ma in realtà in questo momento abbiamo 15 giocatori di campo. Chiellini e Alex Sandro ieri hanno fatto una bella fetta d'allenamento assieme agli altri, ma non sono ancora in condizione. Ramsey? Lui potenzialmente è il centrocampista con più goal addosso, per cui è sempre un'opzione. Anche se arriva da un periodo piuttosto delicato".

Gli viene chiesto del rapporto con Gonzalo Higuain, allenato prima al , poi al e infine alla Juventus. Una sorta di figlio calcistico con cui, però, gli screzi non mancano.

"Durante la stagione ho letto che avrei litigato un po' con tutti, ma l'unico giocatore con cui litigo è Higuain. Non so perché, ma è sempre stato così (ride, ndr). Mentalmente Gonzalo sta meglio, fisicamente non so che tenuta possa avere in questo momento".

Qual è il difetto principale della Juventus, nonostante l'ampio vantaggio sulle inseguitrici?

"Abbiamo dei margini di miglioramento, come tutte. Contro il Torino le distanze non erano quelle giuste. Palle perse non riconquistate, spazio concesso agli avversari. I margini di miglioramento ci sono indubbiamente. Sono contento di quello che ho visto fare alla squadra in questo periodo, ma siamo consapevoli che possiamo migliorare ancora".

La stagione per la Juventus proseguirà anche ad agosto. La Juventus ha già iniziato una preparazione mirata anche per la ?

"No, la preparazione è stata fatta e non ci sono più margini per intervenire. In questo momento intervenire con una preparazione mirata per noi è impossibile. Se poi torneremo a essere 25 si potrà iniziare a pensare a una preparazione individuale per tenere i giocatori in condizione il più possibile".

Ancora su Higuain: Sarri ammette che con l'argentino utilizza il metodo del bastone e della carota.