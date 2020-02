Sarri-Verona, storie tese: dall'esonero al "non porta bene" di Mandorlini

Maurizio Sarri sfida quel Verona con cui, 12 anni fa, durò solo 6 partite. E qualche anno dopo Mandorlini disse: "Veste sempre di nero".

Maurizio Sarri e il si ritroveranno nuovamente di fronte, uno contro l'altro, sabato sera nell'anticipo del Bentegodi. Un incontro-scontro apparentemente normale, come tanti altri. E invece no. Perché alle spalle ci sono storie piuttosto tese, risalenti a qualche anno fa e solo parzialmente dimenticate dai diretti interessati.

Sarri, per dire, il Verona lo ha anche allenato. Per poche, pochissime settimane. Campionato 2007/08, l'Hellas è precipitato da qualche mese in Serie C e, da " della categoria" com'era stato inizialmente definito dai suoi stessi dirigenti, precipita inesorabilmente nei bassifondi della classifica. Un disastro che convince la società, dopo aver iniziato il campionato con Franco Colomba, a far da parte anche Davide Pellegrini per affidarsi a lui, il quarantottenne di Figline Valdarno.

Per Sarri, reduce da una toccata e fuga all'Avellino (abbandonato prima dell'inizio della stagione), l'avventura in Veneto si risolve in un sonoro flop: un pareggio racimolato in casa della Pro Sesto all'esordio, poi cinque sconfitte consecutive contro , Cavese, , Legnano e Ternana. Totale: sei partite, un pari e zero vittorie.

Per Maurizio, dopo nemmeno due mesi, è già la fine: esonero. Amaro, amarissimo, ma inevitabile. Arrivato il 31 dicembre 2007, viene cacciato il 28 febbraio 2008. Per la cronaca, la stagione del Verona si concluderà ancora con Pellegrini in panchina e con l'epica salvezza conquistata ai playout contro la Pro Patria, grazie a una rete provvidenziale messa a segno nei minuti finali dall'uzbeko Zeytulaev.

Qualche anno dopo, Sarri e il Verona si incrociano nuovamente. Questa volta da avversari. Ma non sul campo: fuori, sul terreno delle dichiarazioni e delle polemiche. 2010/11: l' Alessandria del tecnico toscano viene eliminata nella semifinale playoff di Serie C e Maurizio se la prende nel post partita con l'arbitraggio e con il sistema in generale, a suo dire programmato per organizzare una finale tra l'Hellas e la .

L'allenatore gialloblù è Andrea Mandorlini, che poi la doppia finale coi campani la vincerà, portando il Verona prima in B e poi in A. Le dichiarazioni di Sarri su presunti favoritismi alle formazioni più blasonate della terza serie non gli sono piaciute. E così arriva la risposta, piccata e singolare:

"Non mi piace parlar male degli altri allenatori, però so che Sarri è uno che veste sempre di nero e non porta proprio bene. Vede le cose in maniera negativa".

Mandorlini non siederà sulla panchina del Verona, sabato sera: oggi allena il in Serie C. L'ascesa inarrestabile di Sarri nel grande calcio, invece, si è conclusa con l'approdo alla Juventus. Primo davanti a e , l'ex allenatore del ora vuole la fuga in classifica. E chiede strada a quel Verona che un paio di dispiaceri, nella propria carriera, glieli ha dati.