Parte la seconda fase del ritiro della Lazio: tre i bocciati da Sarri

L'allenatore biancoceleste ha diramato la lista dei convocati per la seconda parte del ritiro: tra gli assenti diversi giocatori pronti a partire.

Per fare la rivoluzione, nel calcio, servono concetti e principi ben precisi, soprattutto se vuoi proporre un gioco improntato sulla tecnica e il possesso: soprattutto se ti chiami Maurizio Sarri. L'allenatore della Lazio, dopo le prime settimane di ritiro, ha già definito la situazione, tra permanenze e possibili partenze.

I test disputati fin qui hanno consegnato diversi spunti importanti e alcuni segnali: tra questi anche quelli che riguardano quei giocatori che, almeno per ora, e in attesa di conferme, potrebbero non fare parte del progetto dell'allenatore ex Juventus e Napoli.

Secondo quanto riporta 'La Gazzetta dello Sport', sono tre le bocciature in casa biancoceleste, rese note dalle assenze nella lista dei convocati per la seconda parte del ritiro, quella tenuta a Marienfeld, in Germania: la prima è quella che riguarda Momo Fares, laterale di sinistra classe '96 arrivato lo scorso anno dalla SPAL per circa 10 milioni.

Già nella passata stagione l'algerino non era riuscito a imporsi, disputando 29 gare tra Serie A, Coppa Italia e Champions League, ma non sembra aver convinto lo staff tecnico nella prima fase del precampionato, quella ad Auronzo.

Altro nome quello di Riza Durmisi, danese arrivato nel 2018 e rientrato dal prestito alla Salernitana, con cui ha conquistato la promozione in Serie A: lui, come Bobby Adekanye, attaccante rientrato dal prestito all'ADO Den Haag, non hanno convinto Sarri nelle scorse settimane e non sono presenti nella lista dei convocati per la Germania.

Gli ultimi due sono sul mercato e con ogni probabilità lasceranno la Lazio nel prossimo futuro, per Fares, invece, nulla di definitivo, ma l'assenza dalla seconda parte di ritiro presa.