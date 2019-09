Sarri su Cristiano Ronaldo: "È da valutare, ha un affaticamento"

Maurizio Sarri ha affermato in conferenza stampa pre Brescia-Juve che Cristiano Ronaldo non è al meglio. Su Higuain: "Dovrebbe essere a disposizione".

Dopo la sofferta vittoria contro il in casa, la si prepara a viaggiare verso per la quinta giornata di campionato.

In conferenza stampa Maurizio Sarri ha annunciato che Cristiano Ronaldo dopo l'Hellas Verona ha rimediato un piccolo affaticamento e sarà da valutare.

" Ronaldo ieri aveva un piccolo affaticamento all’adduttore , ma è abbastanza normale dopo tre partite di fila. Vedremo se è indispensabile un riposo o meno ."

Tutto ok invece per quanto riguarda Gonzalo Higuain , vittima di un problema al naso durante la sfida con il Verona. L'argentino dovrebbe essere a disposizione per la sfida al Brescia.

“ Non ha fratture al setto nasale , durante la partita gli dava fastidio il tampone e faceva fatica a respirare. Dovrebbe essere a disposizione. ”

Non è escluso un turnover, come già accaduto contro il Verona. Il tecnico bianconero ha affermato che vuole vedere tutti i giocatori in campo per poterli valutare al meglio a livello fisico.

“Voglio raccogliere tutti i dati dai preparatori e vedere la situazione in maniera più razionale, è inutile andare a cercarsi problematiche a livello di infortuni. Avere continuità è importante, ma ci sono anche altri fattori ”.

L'avversario non sarà però da sottovalutare: Sarri ha elogiato il lavoro di Corini. In più domani le 'Rondinelle' abbracceranno anche Mario Balotelli, al rientro dalla squalific.