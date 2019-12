Sarri sul sorteggio di Champions: "La grande paura era il Real Madrid"

Agganciata l' in testa alla classifica, la si prepara per la finale di : prima, però, c'è da affrontare la nell'anticipo del diciassettesimo turno per tornare nuovamente da soli in vetta, in attesa che i rivali nerazzurri giochino contro il sabato pomeriggio.

Maurizio Sarri, è Intervenuto nella conferenza stampa della vigilia partendo dalla possibilità di rivedere dal 1' Dybala, Higuain e Cristiano Ronaldo.

"Non lo so, voglio vedere le condizioni e poi valutare. In questo momento non lo so. In generale i tre davanti ora stanno bene, abbiamo anche giocatori che si stanno reinserendo dopo un infortunio come Douglas Costa e Ramsey".

"Al di là degli interpreti il modulo che stiamo usando in questo periodo è dispendioso per centrocampisti. Non è un discorso di sostenere i tre giocatori offensivi, è un discorso di sostenere proprio il modulo. Per 90 minuti è difficile. Se stiamo altissimi e giochiamo noi paga, ma appena siamo costretti ad abbassarci ci crea qualche problema".