Sarri sulla lotta Scudetto: "Paura dell'Inter? Parola grossa"

Sarri smorza i toni sul duello Juve-Inter: "Le tabelle sono una cazzata". Poi chiarisce: "Su Bernardeschi non so nulla. Emre Can? Non ho preclusioni".

Restare al timone della classifica. La ospita un a ridosso della zona Europa con l'obiettivo di non commettere passi falsi e conservare il primo posto rispetto all'.

Maurizio Sarri in conferenza stampa alla vigilia del match, dopo aver ricordato Pietro Anastasi ha analizzato con chiarezza la questione tridente lasciando aperta la porta all'impiego dal 1' di Ronaldo, Dybala e Higuain coi ducali. Smentendo difficoltà sulla convivenza tattica tra Joya e portoghese.

Conferme sull'arrivo di Kulusevski in estate e non entro fine mercato invernale, poi lo sprone ad Emre Can e toni decisi per stemperare il duello al vertice con l'Inter. Infine, basso profilo sull'eventuale cessione di Bernardeschi.