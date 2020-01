Sarri dopo Roma-Juventus: "Dybala arrabbiato? Non me può fregare di meno"

Maurizio Sarri commenta il successo della Juventus: "Potevamo fare di più, ma a Roma è normale soffrire. Dybala? Normale arrabbiarsi per un cambio".

La è campione d'inverno. Una bella serata anche per Maurizio Sarri, che, nonostante le macchie degli infortuni di Demiral e Zaniolo, si toglie la sua prima, vera soddisfazione alla guida dei bianconeri. Anche se con la non tutto, come ammesso dal tecnico a 'Sky Sport', è andato per il verso giusto.

"Noi abbiamo fatto bene 60 minuti. Poi è quasi inevitabile soffrire con la Roma. Non mi è piaciuta la gestione del risultato, c'erano i presupposti per far molto di più in attacco".

Altra buona prestazione sia di Ramsey che di Rabiot. Un fatto analizzato da Sarri, che conferma la propria soddisfazione nei confronti del gallese e del francese.

"In questo momento stanno facendo bene, sono in crescita. Sono contento di tutti e due e credo che abbiano ancora dei margini. Aaron ha sempre segnato 6-7 goal a stagione, ce l'ha nel DNA. Ha avuto dei problemi fisici che l'hanno fatto allenare poco, era da aspettare".

Così come la Roma, anche la Juventus ha rischiato parecchio in uscita palla al piede.

"Se ci possono essere soluzioni diverse? Mettere la palla lunga... Non che ci sono 200 soluzioni. Giocando così prenderemo 4 goal in più, ma ne faremo 10 in più".

Dybala non ha nascosto la propria insoddisfazione al momento della sostituzione, come già accaduto con Ronaldo e Higuain. Ma Sarri non se ne preoccupa minimamente.