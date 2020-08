Sarri pensa al Lione: "Adesso dobbiamo riattaccare la spina"

La perde la seconda partita di fila, a Scudetto ormai acquisito, ma Maurizio Sarri non è particolarmente triste a fine gara. Anche sono comunque state due sconfitte ininfluenti in termini di classifica.

Maurizio Sarri ha parlato a Sky dopo la sconfitta contro la , mettendo sull'allerta i suoi giocatori e l'intero ambiente in vista della .

"Dopo la partita contro la , inconsciamente, abbiamo sentito lo Scudetto già nostro. Ora dobbiamo essere bravi a ripartire e quindi da lunedì vanno riattaccate tutte le spine. Non è automatico questo processo, credo che un po' di paura ci possa fare bene".

Concentrandosi poi sull'avversario di Champions League, l'allenatore della Juventus spiega come ha visto il nella sfida contro il di venerdì sera.

"Mi ha sorpresa la forma del Lione, non pensavo potessero essere così dopo un lungo periodo di inattività. Sappiamo che sarà difficilissimo ripartire dal risultato di 1-0 dell'andata. Non vi so dire se sia meglio affrontare questa partita dopo un ciclo di impegni ravvicinati oppure affrontarla dopo un periodo di inattività, lo scopriremo".