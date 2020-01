Sarri estasiato dalla Juventus: "Una grande bellezza"

Maurizio Sarri può godersi il successo di una grande Juventus contro l'Udinese: "Si sono viste ottime qualità. L'Inter? Normale provino di tutto".

Tutto facile per la che liquida l' con un 4-0 che non lascia spazio a repliche per gli sconfitti: piemontesi ai quarti di finale di Coppa contro la vincente dell'ultimo ottavo - .

Maurizio Sarri non può che essere soddisfatto per la prova dominante offerta dai suoi ragazzi, su tutti Dybala e Higuain che hanno dipinto calcio. Queste le sue parole ai microfoni di 'Rai Sport'.

"Avevo la sensazione che la squadra fosse brillante, abbiamo giocato una grande partita. Era la prima volta per Bernardeschi nel ruolo di mezzala e credo che possa fare molto bene in quella zona del campo. Ha le qualità tecniche e fisiche per giocare a centrocampo. Il primo goal di oggi è di una grande bellezza. Emre Can? Di mercato non parlo. Sono contento per Pjaca, era da tanto che non giocava: è un premio per lui contro la sfortuna".

Cristiano Ronaldo assente a causa di un attacco di sinusite che lo ha colpito nel pomeriggio.

"Ce l'aveva da alcuni giorni, oggi c'è stata un po' di alterazione della temperatura e col dottore abbiamo deciso di mandarlo a letto".

in procinto di piazzare i colpi Giroud ed Eriksen per continuare a lottare punto a punto con la Juventus in ottica Scudetto.