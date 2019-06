Sarri alla Juventus, il padre spiega: "Il Chelsea non l'ha ancora liberato"

Amerigo Sarri, padre di Maurizio, rivela: "Quando si saprà qualcosa? Non lo sa nemmeno lui". La Juventus aspetta un segnale dal Chelsea.

Quasi riposto nel cassetto il sogno di vedere a Pep Guardiola, voce senza troppo fondamento più che opzione concreta, la si prepara a chiudere per Maurizio Sarri. Quando? Nessuno ancora lo sa. E non lo sa nemmeno il padre dell'allenatore del , il signor Amerigo.

Lo youtuber Giacomo Carolei è andato a trovarlo nella sua casa di Figline Valdarno per provare a capire come stanno davvero le cose. Vestito di bianco e nero, ha intercettato Amerigo, che non ha dato chissà quali buone notizie a chi spera di vedere presto il figlio Maurizio sulla panchina della Juventus.

"Se ha firmato? Ancora non l'hanno lasciato libero (riferendosi al Chelsea, ndr). Quando si saprà qualcosa? Non lo sa nemmeno lui. Io spero che torni in ".

Il Chelsea, insomma, ancora non ha concesso a Sarri il via libera per trasferirsi alla Juventus. E il motivo è semplice: prima di farlo il club inglese vuole essere certo di avere in mano il nome del sostituto. Ovvero Frank Lampard, leggenda del club, legato però da un contratto al .

Facile immaginare come, alla fine, ogni tassello possa andare al proprio posto per formare il mosaico delle panchine: il Derby County asseconderà Lampard, che andrà al Chelsea consentendo a Sarri di firmare per la Juventus. E vissero tutti felici e contenti. Tranne chi sogna Guardiola.