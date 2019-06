Sarri alla Juve tarda, su Twitter va in tendenza Carrera

In attesa che il Chelsea liberi Sarri e la Juventus possa annunciarlo come nuovo tecnico, spunta una nuova voce su Massimo Carrera assieme a Pirlo.

Maurizio Sarri la sua scelta l'ha fatta, comunicata da giorni al dopo aver raggiunto l'accordo con la per un ricco contratto da 7 milioni annui, ed ora aspetta che i Blues lo liberino per permettergli di coronare il sogno bianconero, apice di una carriera esplosa a 60 anni.

Un'attesa - quella del tecnico ex , in vacanza sull'Adriatico - che non deve essere del tutto tranquilla, visto che i giorni passano e nulla si smuove da Londra, pur a dispetto delle voci sulla riuscita missione inglese di Paratici, che avrebbe convinto il Chelsea a rendere disponibile Sarri dietro pagamento di un piccolo indennizzo di circa 3 milioni di euro.

E così, nelle pieghe di giorni che trascorrono senza apparenti novità, si infilano le speranze di quella larga parte di tifosi juventini che fanno fatica a digerire l'approdo di Sarri a e auspicano ancora un colpo di scena. Tramontato quasi del tutto il sogno Guardiola, dopo le ultime dichiarazioni dello spagnolo che non sembrano lasciare più dubbi, nelle ultime ore è letteralmente esplosa su Twitter la voce su un possibile arrivo in panchina dello juventinissimo Massimo Carrera, ex secondo di Conte nella dei tre scudetti e poi in nazionale italiana.

Carrera è libero, avendo lasciato lo dopo averlo condotto due anni fa al titolo russo ed essendo poi esonerato nello scorso ottobre, e il suo nome è in un lampo diventato tendenza su Twitter, oggetto di decine di migliaia di messaggi. Un nome, quello dell'ex difensore bianconero, accostato - nella voce dilagante sul social network - a quello ancora più amato di Andrea Pirlo, per un'accoppiata in panchina sicuramente molto più 'juventina' dello sgradito Sarri. Ancora qualche giorno e ne sapremo di più...