Sarri dopo Fiorentina-Juventus: "Una squadra con meno carattere avrebbe perso"

Maurizio Sarri commenta lo 0-0 del Franchi: "I cambi forzati hanno pesato". Poi, la protesta: "Giocare alle 15 o alle 20.45 non è lo stesso".

Dopo due vittorie consecutive, arriva il primo pareggio in campionato per la . La compagine bianconera al Franchi è stata fermata sullo 0-0 da un’ottima che in più di un’occasione è riuscita a mettere in difficoltà i campioni d’ .

Maurizio Sarri , al suo debutto in campionato sulla panchina della dopo lo stop forzato dei primi due turni, intervistato ai microfoni di Sky ha parlato del match.

"Abbiamo fatto una partita tecnicamente non di alto livello. La Fiorentina ha giocato una gran partita e noi abbiamo sprecato tutte le sostituzioni per infortunio. Avere tre giocatori freschi avrebbe cambiato le cose. In questa fase della stagione giocare alle 15 o giocare alle 20.45 non è la stessa cosa, specialmente a Firenze".

La Juventus ha perso sia Douglas Costa che Pjanic nel primo tempo e, ora, teme di non averli a disposizione martedì contro l' .

"Quello di Douglas sembra un infortunio di entità leggermente superiore. Pjanic aveva rimediato già un colpo al muscolo in settimana e potrebbe essere una cosa minore".

Insomma, da salvare c'è l'aspetto mentale di una Juventus che, nonostante una prestazione negativa, si è portata a casa lo 0-0.

"Ho la consapevolezza che un'altra squadra con meno carattere questa partita la perderebbe sempre. La squadra caratterialmente non vuole perdere nemmeno nelle peggiori giornate".

Ha fatto notizia l'esclusione di Rabiot, indicato alla vigilia nella formazione titolare, a favore di Matuidi.