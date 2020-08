Sarri e il futuro alla Juventus: "Ho un contratto e lo rispetterò"

I rimpianti dopo l'eliminazone: "Abbiamo giocato bene. La formula ci penalizza. Domande sul futuro? Se fossi un dirigente interverrei".

La stagione della 2019/20 termina agli ottavi di finale della più anomala di sempre. I bianconeri vincono 2-1, ma non basta.

Maurizio Sarri ai microfoni di 'Sky Sport' ha parlato della prestazione e del risultato: una partita vinta con merito, ma che non è bastato.

"Secondo me abbiamo fatto una grande partita stasera, abbiam dovuto spendere tantissime energie dopo il rigore. Sul 2-1 abbiamo avuto tre palle goal. La squadra si è rigenerata, se non fossi moralmente devastato per la mancata qualificazione sarei molto contento. Siamo usciti per il primo tempo di . La formula ci penalizza. Con una classifica normale saremmo primi o secondi".

Il tecnico della Juventus ha anche parlato degli interrogativi sul suo futuro e su una sua permanenza o meno sulla panchina bianconera, avendo parlato lui stesso di delle valutazioni ancora da fare.

"Le mie parole erano poco interpretate, non penso che i dirigenti decidano su una partita. Saranno in grado di fare valutazioni più ampie, che poi siano a favore o sfavore non lo so. Mi sembrano domande offensive, se fossi un dirigente interverrei. Se la fai a me è offensiva nei miei confronti. Io non mi aspetto niente, ho un contratto e lo rispetterò".

Sarri ha parlato anche della tenuta difensiva del Lione.

"Il Lione in 120 minuti contro il non è mai stato in difficoltà come stasera, la nostra squadra ha espresso qualcosa. Abbiamo risposto bene, la squadra caratterialmente ha messo tutto quello che era rimasto".

Chiosa su Paulo Dybala, entrato e uscito dal campo nel giro di 14 minuti a causa di un infortunio.