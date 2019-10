Sarri sul tridente Dybala-Higuain-Cristiano Ronaldo: "E' prematuro, serve equilibrio"

Sarri torna sull'impiego di Dybala, Higuain e CR7, poi spiega: "Stasera Bernardeschi ci serviva, Cuadrado terzino con Barzagli crescerà".

La non sbaglia. Dopo il pari beffa subito a Madrid, i bianconeri centrano la vittoria in casa contro il . Soddisfatto Maurizio Sarri, il quale a 'Sky' analizza il match dello Stadium ma non solo.

"Era una partita difficile, loro hanno un gran possesso palla e questo ci ha tolto iniziative ed energie. Non sono facili da affrontare, poi nella ripresa sono calati e noi siamo usciti fuori bene. Come reparti ci siamo mossi meglio".

"La scelta di schierare Bernardeschi? La sua gamba stasera ci poteva tornare utile e serviva far riposare Ramsey, reduce da 3 partite di fila".

Parole dolci, Sarri, le riserva poi nei confronti di Juan Cuadrado ormai schierato con continuità nelle vesti di terzino destro.

"Juan sta facendo le cose nel modo e coi tempi giusti, l'unico neo è la fase difensiva con falli e ammonizioni evitabili. Ha margini di miglioramento, lavorando con Barzagli migliorerà anche su questo".

Il tecnico della , infine, torna sull'eventuale impiego in contemporanea del tridente Dybala-Higuain-Cristiano Ronaldo mostrandosi scettico.