Sarri e le critiche: "Forse starò sui coglioni a qualcuno"

Maurizio Sarri allontana i mugugni: "Mi interessano poco, ne so più degli altri". Poi esalta CR7 e Dybala: "Sono di livello mondiale".

La vede vicinissima la conquista dello Scudetto, ma il prossimo ostacolo si chiama : bianconeri contro bianconeri, in un match dove corsa al titolo e salvezza si incrociano.

Maurizio Sarri, in conferenza stampa, ha preso la parola alla vigilia dell'impegno di giovedì: dal focus sullo sforzo decisivo per tagliare il traguardo alle parole al miele per Cristiano Ronaldo e Dybala, passando per una risposta decisa sulle critiche che hanno interessato i suoi mesi in bianconero, fino a soffermarsi su singoli come Rugani e Rabiot.

"Ci mancano 4 punti, farli è difficile per tutte le squadre, dobbiamo restare con la testa sulle singole partite. Pensiamo all'Udinese, poi alla Samp, il resto è una conseguenza. Bisogna stare sul pezzo, essere vicini all'obiettivo non significa nulla: è dura per tutti". Altre squadre "Siamo una squadra forte con ampi margini di miglioramento, le difficoltà nella convivenza tra giocatori come Dybala e Ronaldo fatico a vederla. A volte fatichiamo a coprire l'area, ma tutto viene compensato dalla loro qualità: il livello è mondiale". "CR7 ha una grande capacità di recupero fisico e mentale, riesce a proiettarsi subito sulla prossima partita: è uno che va oltre la fatica, è un fuoriclasse nelle gambe e nella testa". "Higuain e Chiellini martedì erano nelle mani dei dottori, Demiral sta bene ma va riportato alla piena efficienza fisica". "La Champions? Dobbiamo stare con la testa sul campionato perchè ce lo stiamo giocando, tutto il resto viene dopo".