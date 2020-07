Sarri sul Derby: "Più importante per il Torino che per la Juventus"

Sarri alla vigilia di Juventus-Torino annuncia il prossimo rientro di Chiellini: "A breve in gruppo, anche il recupero di Alex Sandro procede bene".

Il campionato della , reduce da tre vittorie consecutive, continua col Derby di . Un appuntamento sempre speciale e da non fallire per tenere le distanze da e .

Maurizio Sarri, intervenuto in conferenza alla vigilia della gara, chiama la squadra alla massima attenzione.

"Il derby è sempre una partita più importante per il Torino che per la Juventus quindi quando una squadra può contare su queste motivazioni noi dobbiamo stare molto attenti. Abbiamo una squadra capace di fare buon calcio e singoli che possono risolvere la partita in qualsiasi momento. E' giusto affidarsi a entrambe le caratteristiche".

Quindi il tecnico annuncia l'ormai prossimo recupero di Chiellini che sarà utile nelle prossime settimane.

"Probabilmente siamo alla fine del suo percorso di riatletizzazione. A breve tornerà in gruppo. Spero subito dopo questa partita. Alex Sandro? L'ho visto muoversi con disinvoltura in allenamento, ieri ha fatto anche 15'-20' con noi evitando i contrasti, spero che rientri presto in gruppo. Intanto bisogna ringraziare Danilo e Matuidi per la disponibilità".

Riguardo alla formazione Sarri spiega la scelta di puntare su Bernardeschi dal 1' al posto di Douglas Costa.

"Bernardeschi sta bene, mentalmente e fisicamente, Douglas Costa meriterebbe di giocare fin dall'inizio e potrebbe farlo ma per noi in questo momento è un'arma vitale a partita in corso. Cristiano Ronaldo e Dybala si cercano e si trovano in velocità, lo fanno anche in allenamento. Buffon? Vediamo a fine allenamento, lui è sempre preso in considerazione. E' un portiere forte e integro".

L'allenatore bianconero esclude che la squadra possa essere stanca dopo tante partite ravvicinate, anzi.