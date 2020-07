Sarri sul futuro: "Voglio restare alla Juventus, ho un contratto"

Dopo due pareggi e una sconfitta, la deve assolutamente battere la nel big-match di lunedì sera per riprendere la sua marcia verso il nono scudetto consecutivo.

Maurizio Sarri, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita, mette in guardia la squadra dai pericoli e chiede una risposta.

"La Lazio ha disputato una grandissima stagione, s'è dimostrata una grande squadra. E' una partita che si commenta da sola, molto difficile. In questo momento non abbiamo problemi a fare goal, dobbiamo essere più solidi. Dobbiamo capire se la verità è nei 0 goal subiti in 5 partite o 9 in 3 partite. Serve continuità, è importante il lavoro che tutti fanno per la squadra".