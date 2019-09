Sarri chiede pazienza: "La Juventus è ancora in costruzione"

Maurizio Sarri nel post-partita di Juve-Verona spiega il momento: "Non abbiamo serenità nel giocare palla a terra da dietro, quando siamo pressati".

Faticando più del previsto, la supera in rimonta il e va momentaneamente in vetta al campionato. Un successo che non può soddisfare pienamente Maurizio Sarri, intervenuto davanti alle telecamere di 'Sky Sport' per parlare del match.

"Dal punto di vista mentale si può accusare un po' di stanchezza dopo la . Cambiando molti giocatori si perde l'equilibrio, ed infatti abbiamo giocato a sprazzi. Dybala ha fatto una buonissima partita, Ramsey deve adattarsi ma è normale. Siamo ancora una squadra in fase di costruzione".

L'allenatore della Juventus poi spiega i problemi avuti in particolare contro la squadra di Juric.

"Il Verona è una squadra in grande salute al momemnto, non è semplice ribaltare il gioco dopo che recuperi palla. Non era semplice nemmeno trovare la vittoria dopo essere andati in svantaggio. Siamo stati bravi, la gara era diventata estremamente difficile. Potevamo gestire poi la palla in modo migliore nel secondo tempo".

Sarri continua anche a predicare pazienza e, soprattutto, non vuole più paragoni con il suo vecchio .