Sansone al fantacalcio: quotazione, ruolo e consigli

Nicola Sansone, nuovo acquisto del Bologna, è stato già inserito nel listone del fantacalcio. Ecco ruolo, quotazioni e consigli per l'asta.

Un doppio colpo dal Villarreal per raggiungere la salvezza. Il Bologna ha cominciato col botto il suo 2019, acquistando Nicola Sansone e Roberto Soriano. Se il secondo era già in Serie A, in prestito al Torino, il primo torna in Italia dopo tre anni passati in Spagna.

Ai tempi del Sassuolo, Sansone era scelto in maniera massiccia dagli amanti del fantacalcio: allora lottava per l'Europa, ora per la salvezza. Ma le sue qualità tecniche non sono certo diverse.

QUOTAZIONE FANTACALCIO SANSONE

La Gazzetta dello Sport ha quotato Sansone con 15 milioni: una cifra interessante, considerando che il nuovo giocatore del Bologna può offrire sia +3 grazie ai goal, nonostante non abbia mai raggiunto la doppia cifra, nonchè +1 grazie ad innumerevoli assist. Attesa invece per il costo Fantagazzetta.

RUOLO FANTACALCIO SANSONE

Per la Gazzetta Sansone è stato quotato come trequartista/attaccante, a seconda della modalità con cui si gioca al fantacalcio. Non ancora svelato invece il ruolo nel Mantra di Fantagazzetta, mentre il ruolo base è quello di attaccante.

PRENDERE SANSONE AL FANTACALCIO?

Se non cercate un salvatore della patria capaci di farvi vincere con distanza siderale il fantacalcio, ma solamente un buon attaccante che può portare 5-7 goal nel girone di ritorno, allora Sansone è quello che fa per voi. Vista la situazione difficile del Bologna e le difficoltà nel segnare, tale cifra sembra essere comunque il massimo raggiungibile: con speranza.

